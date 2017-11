Pinilla: "Sabemos que se juegan partidos en el campeonato donde el más débil se cae"

Mauricio Pinilla se refirió al objetivo de ser campeones en el Transiciones con la U, una tarea que si bien entiende que no es una obligación, sí puede limpiar lo ocurrido en la Copa Chile.



"Sabemos la importancia del torneo local y nos preparamos de la mejor forma para llegar a un momento en donde debemos estar los mejores. Sabemos que en este tipo de partidos que se juegan campeonatos, el más débil se cae", dijo.



Pinigol también se refirió a su retorno al cuadro azul, algo que más que verlo dcomo un desafío fue "un deber. La U me formó, me hizo crecer, recorrí el mundo y volví a micasa como todo los viaeros. Uno siempre quiere volver a sus raícaes y no me veía jugando en otro club que no fuera acá".



"La gente que no es parte de este club no lo sabe, pero los que son parte saben que es único", sostuvo el ariete.