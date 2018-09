Pinilla: "Quedó claro que en Azul Azul actuaron de mala fe"

Mauricio Pinilla acusó a Azul Azul de actuar de “mala fe” en la trama que significó su salida de Universidad de Chile, luego que fracasara su fichaje en Colón de Santa Fe, en el fútbol argentino.

Producto del conflicto, el ariete demandó en los tribunales laborales a la concesionaria.

"Me encontraba en Antofagasta, concentrado como jugador de la U, pero con los hechos posteriores quedó claro que en Azul Azul actuaron de mala fe. Después de firmar ese documento, la cesión de derechos (a Colón) de la que se habla, se dejaba claro en el escrito que yo seguía bajo contrato con la Universidad de Chile. Por eso se firmó ese documento, porque no había un acuerdo ni un contrato ni un finiquito: había una propuesta que al llegar a Argentina no se respetó", dijo el jugador en entrevista con El Mercurio.

El delantero explicó que, en uno de los puntos de la cesión de derechos que firmó, decía "claramente que seguía bajo contrato con la U".



Pinilla en tribunales

"Yo no firmé nada con Colón, se firmaron los derechos, pero nunca una propuesta con las condiciones definidas. Y luego, como no se cumplió con lo que se había hablado, no viajé a Santa Fe. Nos dimos cuenta que la propuesta era falsa y dijimos que la negociación no iba y lo dejamos hasta ahí. Nunca firmamos nada con Colón", agregó.

Pinilla explicó que no aceptó la oferta del club trasandino porque lo "querían obligar a cometer delito tributario". "Los detalles de la negociación son parte del juicio, pero yo no me iba a ir a un país en el cual mi contrato no fuera legal o que me obligara a cometer delito, no iba a exponer a mi familia a algo así. Yo no había visto casa, colegio ni nada, mi logística está armada acá en Chile, nunca pensé en dejar Chile", dijo.

El exseleccionado nacional afirmó que si lo ocurrido con él se trató de abaratar costos, "en perspectiva es una muy mala estrategia".





"Yo no vine a Chile a hacerme rico, porque para venir a la U renuncié a más de 1,2 millones de euros que me ofrecían en Italia y si me quise venir, fue por amor a la U. Rebajé mi contrato para volver... Y, jamás, pero jamás usé la propuesta de Colón u otra para extender o mejorar mis condiciones con la U, porque había arreglado por un año más, un mes antes", dijo.

"Es absolutamente falso lo que dijo el gerente deportivo (Ronald Fuentes) en la conferencia, donde me despidieron públicamente: jamás le exigí que me subieran el sueldo o que me alargaran el contrato. Sí, mi intención, en un principio, era retirarme en la U y firmar por dos años, pero acepté firmar por uno, bajo las condiciones que puso la U. Cuando llegó la propuesta de Colón había muchas variables para analizar, pero nunca se aceptó", agregó.

Pinilla también apuntó a la mala gestión de Ronald Fuentes como gerente deportivo. Según el delantero, "el club no se maneja como el equipo grande que es".

"Siempre puse la cara y defendí al grupo, a diferencia de Azul Azul que se encarga de exponer a los jugadores. Yo muchas veces me sentí desprotegido y ahora terminó en esto. Esta ha sido la peor experiencia de mi vida. Ensuciaron mi imagen. Al 'brillante' de Ronald Fuentes se le ocurrió un día cobrarnos los zapatos de los trajes que nos mandaron a hacer. A mí no me molestaba, pero cobrárselos a los chicos que ganan 350 o 400 mil pesos... Llegar a una habitación en la concentración a las 15 horas y que recién cuatro horas después llegara el agua, porque abarataban costos, qué te dice eso. Te habla de un manejo pésimo. Son muchos detalles que hacen que la U no funcione como un equipo grande", agregó.