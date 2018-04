Pinilla: "Que se me venga a juzgar mi hombría, mi honestidad, no lo voy a tolerar"

Mauricio Pinilla fue sumamente autocrítico tras caer ante Universidad de Concepción, donde aprovechó de repasar varios temas en el que tanto él como la U han sido protagonistas durante las últimas semanas,

"El despido de Hoyos fue responsabilidad de nosotros por la forma cómoenfrentamos algunos partidos. Fue una pena tremenda. Los entrenadores son los que pagan. Pensábamos que estábamos haciendo un gran trabajo, pero se fue todo a la basura", comenzó asegurando el ariete.

Sobre la derrota ante el cuadro penquista, el ariete sostuvo que "estamos en un pozo sin salida. Es complicado. Fue un partido muy inteligente, estábamos en ventaja y no me di cuenta cuando ya estábamos perdiendo. Fue muy difícil asimilar el momento en que nos dieron vuelta. Lo teníamos controlado. Me cuesta explicarlo. Aparecieron las inseguridades, los miedos, los pases dudosos y ellos agarraron confianza. Además se cerraron atrás"

Consultado sobre cómo están llevando la crisis que afecta al club, manifestó: "Obviamente es un factor mental porque no se nos ha olvidado jugar al fútbol. Hace diez días era el equipo que jugaba mejor en Chile, demostrábamos un buen funcionamiento a nivel internacional, y ahora somos un equipo que concreta poco, con dudas, con poco ataque. Yo vengo con un rendimiento que no es el adecuado para un equipo como la U"

Además, el delantero se refirió a las duras críticas que recibió por pedir cambio ante Cruzeiro en Brasil."Que se me venga a juzgar mi hombría, mi honestidad, no lo voy a tolerar. He hecho millones de sacrificios para jugar. Jamás en la vida voy a ser un jugador que va a abandonar", lanzó.

Finalmente, Pinilla tuvo palabras para lo que se le viene a los laicos, el difícil duelo ante Racing en Avellaneda. "Queremos seguir con vida en la Copa, así que será muy fundamental. No nos sirve a buscar un empate. Tenemos que salir a ganar, tomando los resguardos para que no termine como el partido en Brasil", cerró.