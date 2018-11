Pinilla: "Estoy muy confiado en que las cosas saldrán como esperamos"

Hoy se realizó una nueva audiencia de la demanda de Mauricio Pinilla contra Universidad de Chile, donde el delantero exige más de 1.000 millones de pesos como indemnización, luego de la salida de la institución.

El delantero manifestó estar "muy confiado en que las cosas van a salir como esperamos, creo que hemos actuado siempre de muy buena fe. Estamos muy contentos, muy tranquilos y seguimos con la misma humildad de siempre".

Por otro lado, el abogado de Azul Azul, José Joaquín Lazo, también se mostró muy confiado a la espera de la sentencia, manifestando que "No se está discutiendo si se perfecciono o no la transferencia de sus derechos, lo que se está discutiendo es si la firma de ese contrato, puso término o no a su contrato de trabajo".

Además, en la audiencia declararon Ronald Fuentes, Pablo Silva y el vicepresidente de Colón, Horacio Darras, quienes entregaron sus versiones y realizaron los descargos

El próximo 30 de noviembre a las 15:00 horas, se realizará la lectura definitiva de la resolución por la demanda laboral que puso en pugna a Mauricio Pinilla y Universidad de Chile.