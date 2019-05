Pinilla: 'Es un momento complejo, pero no veo a la U descendiendo'

En conversación con Las Últimas Noticias, el delantero de Coquimbo Unido, Mauricio Pinilla, reveló que tuvo una reunión con Carlos Heller, expresidente de Azul Azul, en donde se resolvió todo el entuerto con Universidad de Chile, el cual incluyó una demanda la cual finalmente ganó la concesionaria.



Según Pinigol, con el empresario se tomó un café, con quien al final sellaron la cita con un abrazo, tras meses "donde mi nivel de estrés estuvo al máximo", de acuerdo al propio jugador.



"Le agradezco su tiempo a Carlos. Puedo decir que las cosas con la U están solucionadas. Me interesa vivir en paz y hacer mi carrera tranquilo", dijo.



Pinilla recalcó que, a pesar de lo ocurrido, su cariño con el club no cambiaron, a tal punto de que sigue el presente del cuadro laico, que marcha último en el torneo.



"Mi sentimiento por Universidad de Chile es intocable, veo sus partidos. Seguir hablando del tema es como meter el dedo en la herida", expresó, añadiendo que "siento que van a salir adelante. La U es una institución gigante, su gente es única. Junto con el plantel van a salir de esto. Es un momento complejo, pero no veo a la U descendiendo".