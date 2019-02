Piñera y la candidatura de Chile al Mundial 2030: 'Este es un tema que lo gestioné personalmente'

Sebastián Piñera explicó que fue él quien le propuso a los presidentes de Argentina, Uruguay y Paraguay sumar a Chile a la candidatura para organizar el Mundial de Fútbol de 2030.

"Hace un tiempo, Uruguay, Paraguay y Argentina se pusieron de acuerdo para postular al Mundial del 2030. Cuando supe eso, les propuse a los tres presidentes incorporar a Chile y formar un grupo de a cuatro para postular juntos y ellos aceptaron. El Mundial va a ser con 48 equipos, se requieren al menos 12 estadios. Lo más probable es que Chile participe con tres o cuatro estadios para la organización y tendría partidos de grupos, cuartos de final y semifinales", contó en entrevista con La Tercera.

"Este es un tema que lo gestioné personalmente", agregó.

El presidente, además, detalló por qué comunicó la noticia en mitad de febrero. Según él, la hizo pública apenas los otros mandatarios aceptaron incluir a Chile en la organización.

"Hoy se logró el acuerdo con los tres países y por tanto me comunicaron formalmente que aceptaban la propuesta y esto se está informando simultáneamente en los cuatro países. Hoy me llamó (Mauricio) Macri para informarme que en reuniones que tuvieron los tres presidentes habían aceptado la propuesta chilena. Me dijo que querían hacerlo público. Y, por supuesto, está informado el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, quien está muy entusiasmado y va a ser un gran apoyo a esta iniciativa", afirmó.

Y Piñera es optimista respecto de las opciones de la candidatura. "Para 2030 va a pasar mucho tiempo sin organizar un Mundial en Sudamérica; segundo, se cumplen 100 años del Mundial de Uruguay; y tercero, vamos a hacer una oferta muy potente los cuatro países. Tenemos muy buenas posibilidades. Pero nada está garantizado", dijo.