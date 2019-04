Piñera recibió a la sub 17 y les hizo un llamado: Los necesitamos para el 2030

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, recibió a la selección chilena sub 17, que clasificó al Mundial de la categoría en Brasil. En la instancia, el mandatario felicitó lo hecho por el cuadro de Hernán Caputto, pero también les puso una tarea.



"Nos llenaron de orgullo, de emoción y alegría. Y les quiero decir algo, váyanse preparando, muchachos. Los vamos a necesitar el 2030. Ustedes tienen 17 años y van a tener 27 (en esas fechas). Van a estar en lo mejor, en la cúspide de sus carreras cuando esperamos tener un Mundial de fútbol aquí", dijo.



Por otro lado, Piñera dijo que la Rojita debió haberse llevado el título, aunque lo valorable es el logro conseguido. Eso sí, al momento de mencionar dicho detalle, incurrió en un par de errores.



"Este equipo salió subcampeón, pero mereció ser campeón. Faltó un gol, pero todo caso hacía cuánto que una selección sub 27 (sic) no era subcampeón de América, hacía muchos años, muchas décadas", afirmó, desconociendo que en el Sudamericano anterior de la misma categoría, el equipo nacional también terminó en la segunda posición, en 2017.



De todas formas, el Presidente dijo que "ahora viene el gran desafío que es Brasil. Lo mejor que hemos logrado es un tercer lugar en Japón. Esa es la meta y esperanza que ponemos en ustedes".