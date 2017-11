Pinares y su adaptación al fútbol de los Emiratos Árabes: "En el entretiempo se ponen a rezar"

Una adaptación complicada en el fútbol de los Emiratos Árabes ha tenido el exjugador de Unión Española, César Pinares, según comentó en conversación con Los Tenores. Un arribo a Al Sharjah en la que debió tolerar en un comienzo con las lesiones y las altas temperaturas.



"Tuve un desgarro y estoy recién volviendo a entrenar normal. Estoy concentrado y ya mañana voy de titular. Estoy contento, un poco más tranquilo y con ganas de jugar", expresó.



Acerca de las altas temperaturas, Pinares detalló que "al principio me mataba (jugando) y trataba de no perder el ritmo y a los 15, 20 minutos a veces me moría. Me daba una fatiga porque sudas mucho y la humedad te complica, menos mal que la temperatura bajó y está más agradable, los son más tarde".



Dentro de las particularidades que se dan en dicha liga, César Pinares contó que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las latitudes, durante los entretiempos el plantel se pone a rezar.



"Juegan en horas donde les toca el rezo y lo hacen todo lo que dura el descanso y cuando terminan vamos a la cancha (…). De repente me voy a mirarlos cómo rezan, trato de conversar con los brasileños y tratamos de hablar algo del partido, porque es raro, no estoy acostumbrado a eso. Por un lado es bueno, pero por otro es fome, porque entras y quieres conversar algo, que están metidos en el partido", comentó.