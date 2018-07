Peter Dragicevic: El futuro del fútbol chileno es realmente preocupante

El expresidente de Colo Colo, Peter Dragicevic, analizó en los Tenores de la Tarde el futuro del fútbol nacional y criticó la venta del CDF al Grupo Turner. "Estamos vendiendo la imagen de los clubes, se hipotecó eso, se va a hipotecar por los próximo 10 o 12 años, y va a quedar sumido el fútbol chileno en una pobreza franciscana", recalcó.

Sobre los millonarios montos que recibirá cada equipo por la entrega de los derechos de transmisión, el exdirigente del Cacique precisó que "esa plata no va a quedar en los clubes. La van a retirar los accionistas, tratando de recuperar las malas inversiones que han hecho, y se le viene un futuro al fútbol chileno realmente preocupante".

Al respecto, Dragicevic enfatizó sobre la competencia local que, "guardando las proporciones, no me acuerdo de haber visto un torneo más pobre que el que estamos viendo hoy día. De verdad que es triste", agregando que "no tenemos ninguna posibilidad de competir en un torneo internacional".