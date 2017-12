Pese a supuesta indisciplina, Soteldo fue citado para jugar ante Colo Colo

Pese a la supuesta indsciplina que habría efectuado Jeferson Soteldo, El talentoso volante venezolano finalmente fue citado por su entrenador para el duelo ante Colo Colo de este sábado en Concepción, por la última fecha del Torneo de Transición.

El mediocampisya llanero entró en la nómina de César Vigevani, de cara al choque con los albos, pero no está claro si será de la partida.

Toda la situación se da en medio de una acusación que dio a conocer El Mercurio, en la que se aseguró que el joven jugador de 20 años y el delantero paraguayo Jorge Ortega tuvieron un duro enfrentamiento con Vigevani.

Según detalló el matutino, la pelea se desencadenó tras el encuentro ante O'Higgins, en bus que los trasladaba a Talcahuano, donde Soteldo y Ortega consumían alcohol.

Esto provocó el enojo del entrenador, aunque Soteldo negó las acusaciones hechas por el matutino y manifestó al propio medio que "es una mentira total, yo no he participado de ningún acto de indisciplina y no acepto que dañen mi honra".