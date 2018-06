Perú vivió una noche de farra en Rusia y terminó cayendo ante Dinamarca

Una verdadera farra. Así se puede catalogar lo vivido por Perú en su estreno mundialista ante Dinamarca, partido en que desaprovecharon múltiples oportunidades de gol y terminaron cayendo por la cuenta mínima.

Los incaicos hicieron notar que hace 36 años no asistían a un Mundial, y no precisamente por jugar mal, si no por la nula eficacia que mostraban cada vez que llegaban al área rival y tenían que definir.

Christian Cueva contó con la inmejorable opción de adelantar a los sudamericanos cuando el primer tiempo expiraba a través de un lanzamiento penal, pero inexplicablemente terminó lanzando el balón a las nubes, algo así como el penal pateado por Higuaín en la final de la Copa América 2015 ante Chile.

En el complemento, Perú siguió teniendo las más claras, pero una y otra vez sus delanteros desperdiciaban opciones, lo que terminó siendo aprovechado por el cuadro danés, que sin hacer mucho se logró adelantar en la cuenta por medio de Yussuf Poulsen.

Tras cartón, Gareca quiso reaccionar y envió de inmediato a Paolo Guerrero a la cancha. Y si bien con su ingreso el cuadro del Rimac mejoró, no bastó para llevarse al menos un punto en su partido inaugural en Rusia.

La más clara para los incaicos en el segundo lapso fue precisamente una de Paolo de taquito, que se terminó yendo por centímetros. ¡Hubiese sido un verdadero golazo!

De esta forma, Perú quedó en el fondo de la tabla del grupo C con 0 puntos, y ahora se le vienen duros enfrentamientos ante Francia y Australia.