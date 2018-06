Perú rompe la maldición y anota por primera vez en Rusia

La selección de Perú finalmente rompió la maldición en Rusia y marcó por primera vez en el Mundial.

En el minuto 17 del primer tiempo en el duelo ante Australia, Paolo Guerrero tomó un pase largo en el bordea del área y luego dio un visionario pase para André Carrillo, quien capturó el balón en el aire y la encajó de volea.

De este modo, se acabó la agonía de 36 años y 12 días sin marcar en una cita mundial. El último tanto lo marcó Guillermo La Rosa en España '82 ante Polonia.

Con Perú, 31 de las 32 selecciones han marcado en Rusia. Solo falta Costa Rica.

Very decent finish from Carrillo by the way... #PER pic.twitter.com/D2eRuyWFG7