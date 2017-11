Perú declara día no laborable tras el repechaje si es que clasifica al Mundial

En Perú ya preparan la fiesta de la clasificación al Mundial pese a no haber disputado el partido de vuelta del repechaje ante Nueva Zelanda fijado para este miércoles.



El ministerio del Trabajo de ese país anunció que el próximo jueves será día no laborable en caso de que el equipo dirigido por Ricardo Gareca consiga los pasajes a Rusia.



"De lograrse este objetivo, sería necesario adoptar medidas que faciliten la natural celebración de esta clasificación, en el marco d un adecuado orden y seguridad ciudadana", señala un comunicado.



"Por lo tanto, de conseguirse la clasificación al Mundial de Rusia 2018, se declarará día no laborable a nivel nacional el jueves 16 de noviembre de 2017 (sujeto a compensación), de manera obligatoria para el sector público y opcional para el sector privado", agrega el escrito.





