Perú consigue su primera victoria en Mundiales tras 40 años

Pese a la eliminación, la selección de Perú consiguió su primera victoria en Rusia ante el combinado de Australia.

Los pupilos de Ricardo "Tigre" Gareca rompieron una racha que se arrastraba hace más de 40 años sin ganar en la cita mundial, cuando derrotaron a Irán en Argentina '78.

Abrió la cuenta para los blanquirrojos André Carrillo (17'), quien conectó una volea tras centro de Paolo Guerrero.

El propio "Depredador" amplió las cifras tras capturar un pase de Cueva al área y rematar de primera (49').

Durante el segundo tiempo, ingresó al partido el veterano Tim Cahill, quien a sus 38 años se convirtió en el australiano más viejo en jugar por su selección en un Mundial, superando a Mark Schwarzer (37).

Durante el partido, compartió cancha con Daniel Arzani, quien a sus 19 años es el jugador más joven en el plantel de los Socceroos.

El resultado eliminó a ambos equipos de Rusia, mientras que Francia y Dinamarca aseguraron su clasificación con un aburrido empate sin goles.

