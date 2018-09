Personas con discapacidad reclaman a Colo Colo la poca visibilidad que tienen en el Monumental

Molestas estaban las personas con movilidad reducida y en silla de ruedas que llegaron este domingo al estadio Monumental para observar el partido entre Colo Colo y Antofagasta.

Durante el cotejo hicieron sentir su desagrado por los problemas que han tenido para ver los encuentros de los albos por Copa Libertadores, mandando a llamar a Fernando Monsalve, presidente del Club Social y Deportivo, para hacer los reclamos pertinentes.

"No vemos bien. Yo tengo una discapacidad que me cuesta mover las manos y vengo con un amigo que es abonado y es lo mismo. Somos los más fieles y sólo exigimos respeto, ya que en los partidos de alta convocatoria vienen todos y no nos dejan ver a nosotros", aseguró en conversación con ADN un hincha de Colo Colo.

En esa línea, agregó: "Hace como un mes atrás agrandaron el baño para las personas con discapacidad, pero una gran mayoría no se pueden levantar solos y les cuesta ir. Otro problema es cuando hay un partido importante, las escaleras se llenan y no nos dejan ver a nosotros".

"Hay un espacio para los lisiados, pero cuando hay un partido que trae mucha gente no vemos nada. Somos muchos los discapacitados y quedamos chicos cada vez que el equipo juega con mucha gente. Hay que hacer tres bandejas para lisiados en los próximos partidos. Sólo pedimos respeto", cerró el fanático.