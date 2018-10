Periodistas catalanes analizan la suplencia de Arturo Vidal: "Su problema tiene nombre y apellido"

Su presencia en la banca del Barcelona no tiene contento a Arturo Vidal y lo ha hecho sentir en sus redes sociales.

Para el periodista Marcel Beltrán de revista Panenka, "el problema de Arturo Vidal ahora mismo tiene nombre y apellido. Es Arthur Melo. Después de un inicio titubeante de temporada del Barça, daba la sensación de que los planteamientos venían exigiendo un golpe de efecto y ese es la inclusión de Arthur en el once titular", explicó.

Tras los partidos ante Tottenham y Valencia, Beltrán considera que el brasileño "es un centrocampista de un perfil que calza mejor con el estilo del Barcelona y que, por lo tanto, como opción está mejor vista por los ojos de los aficionados culés".





En la misma línea, Lluis Flaquer de Cadena SER estima que "no se ha visto la mejor versión del chileno. Quizá sea por esas molestias con las que arrancó la temporada o porque todavía no se ha podido adaptar al estilo del Barça".

"La cuestión es que Arturo Vidal no ha crecido ni ofrecido el juego de que él se esperaba. No ha tenido todavía esa irrupción o esa explosión. En cambio, Arthur, en cuanto tuvo una oportunidad gorda el día del Tottenham la aprovechó y ahora parece que vaya a ser difícil sacarlo del once titular", agregó.

Además, criticó que "no va a ayudar en nada al chileno, a ganarse la confianza de Valverde ni de la gente, estos emoticonos y uso de las redes sociales e Instagram para lanzar mensajes con ciertas tendencias que no son muy bien explicadas. Arturo Vidal, más aprovechar las ocasiones y menos lanzar mensajes con segundas intenciones".

Asimismo, Alex Pérez del diario Marca subrayó que "no ayudan los mensajes que está mandando el jugador por redes sociales, o alguna actitud que pueda tener en los entrenamientos. Valverde siempre de cara hacia afuera no dirá nunca nada, pero sí le puede pasar factura. Yo pienso que Arturo acabará teniendo minutos en Barcelona, pero menos de los que desearía el jugador".

Además, el periodista español considera que "Ernesto Valverde no encuentra un encaje para el jugador. Conozco al DT desde hace muchos años, lo seguí muy de cerca en el Espanyol, y es un entrenador que es bastante de ideas claras en cuanto al sistema se refiere".





Sin embargo, Carles Ruiperez del diario La Vanguardia retoma que la presencia de Arthur es clave porque "le da equilibrio, cohesión y control de juego. De momento, como el equipo no está en su mejor momento, prefiere a un interior más conservador".

"Con Arthur el equipo está junto, cerca de la pelota y eso le va bien ahora al Barca, en este momento en que los resultados no le están acompañando. Arturo Vidal es un futbolista que domina las dos áreas, es bueno defensivamente, tiene más llegada, cosa que Arthur de momento no tiene, en cambio, el Barça ahora necesita más control", concluyó.

