Periodista que filtró acoso de Sampaoli: "Que me haga 40 denuncias si quiere y me haré millonario"

Hace algunos días se viralizó un audio de un periodista argentino acusando a Jorge Sampaoli de conductas inapropiadas contra una funcionaria de la AFA en las inmediaciones de Ezeiza.



Gabriel Anello, relator de radio Mitre, desclasificó sus dichos y aseguró que está juntando pruebas contra el DT ante una inminente demanda por parte del casildense.



"Tengo una información de una inconducta de Sampaoli en la AFA, pero lejos de ser acoso sexual, nunca dije eso. Fue algo que Sampaoli hizo en el predio y que no debe hacerse ahí. Estoy juntando las pruebas", dijo en conversación con El Mercurio.



Además, incitó al extécnico de la Roja a denunciarlo. "¿Por qué una denuncia en mi contra? Que Sampaoli me haga cuarenta denuncias si quiere y me haré millonario gracias a él", agregó.