Periodista panameño acusa a la U de contratar a Cooper para cobrar dinero de la FIFA por el Mundial

A pesar de que llegó hace un par de meses, las dudas en torno a Armando Cooper en la U siguen creciendo, puesto que aún no debuta por los azules.



Quienes más se preocupan por esta situación, además de los hinchas del Romántico Viajero, son los panameños, puesto que el volante es un futuro convocable al Mundial de Rusia 2018.



Al respecto, Nino Mangravita, periodista de Cable Onda Sports de Panamá, lanzó una dura acusación con respecto a qué es lo que ocurre con el mediocampista.



"Tenemos un seleccionado que no juega, no lo convocan, ¿qué está pasando con Armando Cooper? Estoy molesto porque si la Universidad de Chile no quiere contar con Cooper, ¿para qué lo trajo?", sostuvo, recordando un pequeño detalle.



"Y ahí saqué a colación el famoso premio que paga la FIFA a clubes por jugadores que van al Mundial. Hay un tipo de alto interés de tenerlo para cobrar la X cantidad de dinero. Para mí, lo que están haciendo con Cooper es un abuso", reflexionó.



El detalle al que se refería Mangravita es al antecedente de que el ente rector del fútbol mundial paga más de USD$ 8 mil al día a los clubes por cada jugador que dispute la cita planetaria. Eso sí, para recibir la suma los elencos debían firmar un formulario hasta el 10 de enero.