Un caso de acoso sexual se difundió a nivel mundial luego que un hincha interrumpió un despacho en directo de una periodista para manosearla frente a las cámaras.

La víctima es la periodista colombiana, Julieth González Teherán, reportera de DW en Español y ESPN, que estaba trabajando en Rusia como enviada especial del canal de televisión alemán.

Cuando despachaba la muchacha fue abordada por un sujeto que además de besarla en la mejilla le tocó un seno, todo frente a las cámaras.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es