Periodista argentino se transformó en el presidente de San Luis de Quillota

Germán Paoloski, periodista argentino que actualmente trabaja en Fox Sports se transformó en el nuevo presidente de San Luis de Quillota

El conductor de la versión trasandina de "NET", en conversación con La Tercera, aseguró que lo motiva este nuevo desafío en su llegada al fútbol chileno, sin embargo es honesto al confesar que no contará con mucho tiempo para ejercer sus funciones en suelo nacional. "Es un lindo desafío y me llega de parte de gente que conozco y aprecio, pero no me gustaría generar tampoco una falsa expectativa, ya que por mi carga horaria laboral en Argentina no es muy sencillo estar presente en el día a día del club".

De todas maneras, el periodista aseguró que quiere aportar con su faceta comunicacional para mejorar el día a día del club. "Estamos buscando la manera de involucrarme para poder aportarle al club y a su gente parte de mi experiencia y por supuesto poder comunicar más y mejor todo lo bueno que se hace y explotar más su potencial. Voy a estar involucrado mayormente en la planificación y la comunicación".

En lo futbolístico, Darío Franco fue presentado como nuevo entrenador del cuadro canario para esta temporada, tras la salida de Nicolás Frutos.