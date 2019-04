Periodista argentino entrevistó a su colega como nuevo Presidente de San Luis de Quillota

San Luis de Quillota hizo noticia durante la semana, no solamente al presentar a su nuevo director técnico Dario Franco, sino que también se anunció, que el reconocido periodista argentino Germán Paoloski es el nuevo presidente del club.

Paoloski, quién actualmente trabaja en la cadena televisiva ESPN, expresó a través de una entrevista realizada por su compañero de labores, Fernando Carlos, que "Lo primero que quise aclarar fue que mi puesto no es un puesto ejecutivo, yo no voy a estar en el día a día, voy a viajar próximamente y me estoy empapando mucho del equipo".

Además en el video agregó que próximamente vendrá a Chile y que seguirá muy atento lo que pase tras la llegada de Franco como nuevo DT.

Una noticia que ha generado mucho revuelo, no sólo en nuestro país sino que también al otro lado de la cordillera.