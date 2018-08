Pep Guardiola contradice a la AFA y deja en claro que no dirigirá a la selección argentina

El Manchester City debuta este domingo en la Premier League ante el Arsenal, por lo que Pep Guardiola conversó con los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la previa del partido.



Al ser consultado por los dichos del presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien señaló que contactaron al DT para la selección argentina, pero que lo desestimaron por su costo, Guardiola se molestó y negó cualquier tipo de acercamiento.



"Estoy bastante decepcionado con lo que dijeron en Argentina, hablando de que es imposible contactarme por mi salario. Para saber eso, tienen que conocer mi salario y tienen que saber que yo sé exactamente que cuando estás con una selección nacional es totalmente diferente a dirigir un equipo. Y la tercera cosa, la más importante, es que nadie me contactó", dijo Pep en declaraciones recogidas por Olé.



"Tengo contrato y quiero quedarme acá en este período hasta el final. Así que no es correcto decir cuál es la razón. Y por último, el técnico de la selección argentina tiene que ser argentino, ya que hay muchísimos y muy buenos. Yo no voy a entrenar a la Argentina", concluyó.