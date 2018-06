Pellegrini y el descenso con la U: "Me sirvió mucho, era muy soberbio"

Manuel Pellegrini aprovechó su paso por Chile y brindó una charla "La Verdad tras el Ingeniero" en el auditorio del Club de Lectores de El Mercurio.



El actual DT del West Ham United abordó todos los temas y sorprendió al revelar que el descenso con Universidad de Chile en enero de 1989 fue un punto de inflexión en su carrera.



"Me sirvió muchísimo descender con la U, porque era muy soberbio. Tenía 33 años y me fui a un curso a Europa y dejé un ayudante, pero no le eché la culpa a nadie, de ese traspié aprendí", reconoció.



El "Ingeniero" se refirió al asalto que sufrió el sábado pasado en Vitacura y detalló los sucesos cuando fue interceptado por unos delincuentes.





"Fue bastante inentendible. Llegamos con otra pareja de amigos a un sector lleno de restaurantes, estacioné y caminé 40 metros, se bajan dos tipos de un auto con pasamontañas, nos abordan, reaccioné y me fui encima de uno, que sacó una pistola a tres metros y disparó hacia arriba. No sentí temor, pero no fue una reacción de valiente, si sacaba la pistola antes no me muevo", detalló.



El extécnico del Manchester City reveló que "(Juan Román) Riquelme ha sido uno de los jugadores más complicados de dirigir. Como contraposición puso los casos de Cristiano Ronaldo y Raúl, quienes estuvieron bajo sus órdenes en el Real Madrid.



Por último, volvió a reiterar que no le seduce dirigir a una selección y explicó sus argumentos. "No me gusta el trabajo de selección, hay tres fechas FIFA al año y el resto es trabajo de oficina. A mí me gusta el trabajo en la cancha, necesito la adrenalina de ganar o perder el fin de semana", concluyó.