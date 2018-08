Pellegrini tras derrota ante el Liverpool: "No hubo una diferencia de cuatro goles"

Un estreno para el olvido tuvo Manuel Pellegrini con West Ham tras ser goleados por Liverpool en un duelo donde el ingeniero reconoció que de antemano asomaba como complicado.

"Fue difícil antes, durante y después del partido. Antes, porque sabíamos que enfrentábamos a uno de los mejores equipos de la Premier League, que es sólido y jugó la final de Champions League", explicó el ingeniero.

"Durante porque creo que Liverpool mereció ganar, fueron mejores que nosotros, perdimos 4-0, no tenemos excusas. Pero creo que dos o tres pelotas te pueden definir un juego", agregó el entrenador.

De todas formas el chileno se quejó por el tercer tanto en posición de adelanto de Mané. "El gol en posición de adelanto decide el juego ya que ellos tomaron mucha confianza y jugaron tranquilos con el 3-0. No me quejo solamente por ese gol en off-side porque insisto que Liverpool jugó bien y mereció ganar, pero no por una diferencia de cuatro goles".

Consultado por el nivel de los refuerzos, Pellegrini señaló que "cada vez que traes tantos jugadores es difícil adaptarlos a un nuevo sistema, pero recién estamos comenzando la temporada, necesitamos seguir con el trabajo duro, analizar el partido y pensar en el próximo partido donde estaremos mejor y qué jugadores están en su mejor momento".