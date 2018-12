Pellegrini reveló que intentó llevar jugadores chilenos al West Ham y habló sobre llegar a la Roja

En diálogo con El Mercurio, el técnico del West Ham United, Manuel Pellegrini, reveló que tuvo en carpeta a jugadores nacionales, pero que aquello no pudo prosperar.



"Al West Ham traté de traer jugadores chilenos y no pude. No voy a decir a quién, pero fue más de uno. Y no pude", afirmó.



Sobre si los nombres eran los más reconocidos por el mundo del fútbol, el ingeniero sostuvo que cualquiera los querría, pero que hay distancias monetarias.



"Nadie no quisiera jugar con Alexis o Arturo. Pero sé que no están a la altura del West Ham porque no los puedes traer por sus ingresos económicos", afirmó.



Por otro lado, Pellegrini se volvió a referir al hecho de si piensa alguna vez tomar a la Selección Chilena.



"Quiero muchísimo a mi país, pero el entrenador de selección trabaja tres veces al año. Y cada dos años hay un campeonato. No es más. Me aburre. Me encantaría dirigir a Chile en un Mundial, pero si no lo hago, no pasa nada. Cuando termine mi actividad en Europa voy a volver a Chile y veremos el futuro. A mí me encantaría dirigir a Chile en un Mundial. He dicho del 2022 al 2026. Pero si todavía tengo posibilidades de trabajar en Europa, ojalá que sí, a mí me gusta trabajar acá. Estoy a un nivel que no lo quiero bajar", concluyó.