Pellegrini: Muchos pensaron que con Pep el City ganaría la Premier con 15 puntos de diferencia

Manuel Pellegrini defendió sus tres temporadas al mando del Manchester City y criticó a quienes creyeron que el equipo ganaría con facilidad con Josep Guardiola en la banca.

"Creo que valora un poco más mi trabajo allí esos tres años. No es fácil ganar la Premier. Miren el Chelsea de este año, que el pasado no la olió. Hay un mito que dice que el City es el que más dinero tiene, pero ahora ya hay cinco equipos que gastan mucho. Quizá muchos pensaban que con la llegada de Pep, iban a ganar la Premier con 15 puntos de diferencia, y no, en Inglaterra la cosa no es así", dijo en una entrevista con el sitio de Marca.

El actual entrenador del Hebei Fortune de la liga china admitió que se arrepiente de haber anunciado su salida del City antes del término de la temporada y apurar la oficialización de Guardiola.

"Si me preguntan si hoy en día lo hubiera hecho de otra forma, le digo que sí, que hubiera esperado hasta el final de temporada (para admitir la llegada del técnico catalán). Fue iniciativa mía, pero lo haría de otra forma. Pero había tanto rumor... que me incomodaba", dijo.

“A partir de ahí, la relación con los jugadores fue más complicada. La autoridad no era la misma. Cuando ya se sabe que habrá nuevo técnico, el ambiente cambia. Pero aun en ese tercer año, llegamos a semis de Champions”, agregó.