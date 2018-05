Pellegrini explicó los motivos por los que no llegó a la selección chilena

Manuel Pellegrini arribó este viernes a Chile tras ser oficializado como nuevo director técnico del West Ham United.



El "Ingeniero" aseguró que recibió varias ofertas, pero que finalmente se decantó por la opción de volver a dirigir en la Premier League.



"Vamos a empezar tranquilos. Es un equipo que desgraciadamente no hizo una buena temporada pasada en Inglaterra. Ya intentaremos ver cómo lo podemos hacer", dijo sobre su nuevo desafío.



Los Hammers terminaron 13° en la tabla durante la última liga inglesa. No obstante, el chileno confía en revertir la situación. "He visto muchos partidos de ellos, tienen muy buen equipo, ojalá lo podamos mejorar", agregó.







Respecto a si hubo opciones concretas de asumir la Roja previo al arribo de Reinaldo Rueda: "No, porque cuando vine acá no tenía ninguna posibilidad ni interés de salir de China".



Además, argumentó su decisión y señaló que "me gusta trabajar más en clubes que en selecciones porque en la selección uno dirige tres veces en el año y el resto es un trabajo administrativo. A mí me gusta trabajar todos los días y estar todos los fines de semanas en la cancha".



Por último, no descartó calzarse el buzo de la selección nacional en un futuro. "Siempre he dicho que nunca lo he querido descartar. Si en algún momento no tengo ningún club atractivo y la selección está sin seleccionador, por supuesto será una opción", concluyó.