'Peli' Ibáñez capitán chileno de Fed Cup: “La Federación nos trató peor que un equipo juvenil'

Durante la semana pasada en Medellín, Colombia, el equipo chileno de tenis femenino realizó una gran participación en la Federación Cup, el simil de la Copa Davis pero en mujeres, donde finalizó en el tercer lugar tras derrotar a México.

Jorge "Peli" Ibáñez, capitán del equipo chileno de la Fed Cup, conversó con ADN Deportes Tu otra pasión y analizó el desempeño de su equipo en este nuevo torneo: "Me parece que se han ganado un respeto en el ámbito sudamericano" y agregó que "nos tocó un grupo bastante jodido. El comienzo fue un poco lento, no nos fue bien con Brasil, pensábamos ganar. Nos repusimos bien en la noche y sacamos adelante el triunfo con Argentina. Creo que hicimos un buen papel".

Ibáñez además hizo una crítica en profundidad a las condiciones en que han tenido que preparar este equipo: "Estos resultados no son equivalentes a lo que pasa con la copa Davis, que tiene un margen de dinero mayor, nuestro margen era precario, muy precario, como mandar a un equipo a una gira juvenil y creo que un poco menos".

"Armar un equipo no es tan complicado, armar un muy buen equipo es muy complejo y este es un muy buen equipo y me parece que la federación no tiene idea de las tremendas jugadoras que tiene y el tremendo equipo que tiene", sentenció el capitán del equipo nacional.

Daniela Seguel, Alexa Guarachi, Fernanda Brito y Bárbara Gatica son las integrantes del equipo chileno que logró el tercer lugar y que han tenido que luchar ante las complicadas situaciones que han vivido para representar a Chile.

"Es vergonzoso, no hay una remuneración directa para las jugadoras, no se les cancela. Espero que esto sea un tirón de orejas para la federación, esto es un equipo profesional no es un equipo amateur", sentenció el capitán del equipo nacional.

El próximo año Chile enfrentará nuevamente este torneo para el que aún no hay sede definida.