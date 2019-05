Pelea entre David Luiz y Gonzalo Higuaín desató la furia de Maurizio Sarri, DT de Chelsea

Una situación poco agradable en una previa de final, es la que vivió este martes el Chelsea de Inglaterra, esto cuando el plantel entrenaba en el Estadio Olímpico de Bakú de Bakú, Azerbaiyán, recinto donde se enfrentará al Arsenal.

Pasó que en una jugada puntual, el brasileño David Luiz le entregó con el codo en la cara al argentino Gonzalo Higuaín, lo que provocó la molestia del trasandino, que en buenos términos lo fue a buscar al ex capitán de la verdeamarelha para aclarar lo sucedido.

Higuaín no encontró respuestas en David Luiz, lo que provocó la ira del entrenador italiano del Chelsa, Maurizio Sarri, a quien no le gustó nada la actitud del brasileño y dejó el campo de juego visiblemente molesto y tirando su gorro lejos tras intentar hablar con el ex PSG.

La situación llamó la atención de la prensa inglesa y en especial de los hinchas del Chelsea, que no lograron entender como se enfrascaron en dicha situación justo en la previa de la final de la Europa League ante el Arsenal, partido a disputarse este miércoles en Azerbaiyán.