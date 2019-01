Pelé le envió buenos deseos a Maradona

Durante el fin de semana, Diego Maradona fue sometido a una operación por un pequeño sangrado estomacal producto de un bypass gástrico que se realizó en 2015.

En este contexto, Pelé, otro de los grandes "10" de la historia del fútbol mundial le envió un cariñoso saludo al Diego a través de sus redes sociales: "Diego, nunca me gusta escuchar que un miembro del club de camisas 10 no está bien. Espero que te sientas mejor pronto".

"La Pulga" ya recibió el alta médica y tiene previsto retornar a México para volver a dirigir a los Dorados de Sinaloa por el torneo azteca.

Hey Diego. I never like to hear that a member of the #10 Club is unwell. I hope you feel better soon, my friend. // Diego, eu nunca gosto de saber que um membro do clube de camisas 10 não está bem. Espero que se sinta melhor logo. https://t.co/iYK6Abn3rE