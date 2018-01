Pedro Morales y su salida de Colo Colo: "Guede me quería sí o sí en el equipo"

Pedro Morales conversó con Los Tenores desde Argentina, donde la Universidad de Concepción realiza la pretemporada y explicó su decisión de fichar por el campanil.



Respecto a su salida de Colo Colo, el volante sorprendió con sus declaraciones y aseguró que "(Pablo) Guede me quería sí o sí en su equipo. Era una de sus prioridades, pero yo tampoco podía seguir esperando a que tomaran una decisión. Tenía muchas expectativas y mis compañeros también querían que me quedara".



No obstante, Morales recalcó que no podía esperar mucho tiempo tras estar seis meses inactivo. "Tenía mejores opciones, pero opté por la U.de Conce. Estoy agradecido de Colo Colo".



El ex Huachipato expresó sus sensaciones tras no jugar el Transición y aseguró que para este campeonato "quizás en lo futbolístico me va a costar un poquito. Necesito minutos y partidos. Hoy jugué 60' y me sentí bastante bien".







"No lo noto como una pérdida (sobre los seis meses sin jugar), sino como una experiencia positiva. Le deseo lo mejor a Colo Colo, estoy en otra etapa y cerca de mi familia", agregó.



Además, reveló que "tenía mejor oferta de Palestino en lo económico. (Francisco) Bozán es muy buen DT y esta semana hemos trabajado súper bien. Podemos competir a buen nivel y yo creo que la semana que vamos a estar acá nos va a venir bien".



Por último, se refirió al duelo del 31 de enero ante Vasco da Gama por la Copa Libertadores. "Los brasileños son equipos complicados, pero nosotros nos tenemos que jugar la carta aquí de local. Después de la pretemporada vamos a llegar bien", concluyó.



En lo futbolístico, la U. de Conce cayó este martes por un global de 4-0 ante Vélez Sarsfield en un amistoso en Buenos Aires. Y seguirá su pretemporada con partidos ante Boca Juniors y Temperley previo a regresar al país.