Pedro Carcuro sufre una trombosis y no relatará el encuentro de Chile ante Alemania

Una baja sensible tendrán los relatos en TVN, puesto que Pedro Carcuro, voz reconocida en el canal estatal para los encuentros de la Roja, no estará en los micrófonos para el encuentro de la selección chilena contra la escuadra alemana por la Copa Confederaciones, puesto que sufrió una trombosis.



Fue el propio comunicador el que confirmó el problema de salud a Las Últimas Noticias, en donde detalló que ya venía con una dolencia desde Santiago hasta que llegó a Moscú.



"Pensé que lo podía controlar. Pero con el correr de los días me comenzó a doler más y mi pierna se hinchó demasiado. Hablando con mi hijo (el doctor Giovanni Carcuro, especialista en traumatología y ortopedia) me dijo: papá, por favor, tenga cuidado, no vaya a ser otra cosa. Me atendieron los doctores de la selección, el doctor Fernando Yáñez y Fernando Radice, quienes se portaron re bien", sostuvo.



Carcuro explicó que tras realizarse unos exámenes "Me detectaron una pequeña trombosis, que espero que no sea de mayor preocupación. Yo lo que quiero es ojalá poder volver a trabajar de acá a unos tres días".



Ante este escenario, en TVN los relatos estarán a cargo del "Grillito del Gol", Patricio Barrera, acompañado de Gustavo Huerta y Marcelo Barticciotto.