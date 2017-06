Pedro Carcuro no va más en la Copa Confederaciones: "No fue un viejazo"

"Ahora en Santiago tomaré las medidas para enfrentar esto. Y ojo, esto le podría ocurrir a cualquiera, que no sea crea que es un viejazo". Con estas palabras, el comentarista deportivo Pedro Carcuro confirmó a Las Últimas Noticias que no va más en la Copa Confederaciones, luego de la trombosis que lo afectó el jueves último.

"¿Te digo algo desde la guata? El domingo fe el único día que lo pasé bien. Estar en la cancha, sentir el ambiente del estadio, estar en lo mío, es el contexto ideal para mí. Pero no ha sido fácil. He salido poco del hotel, he estado muy tenso por todo esto. Tener que devolverme también me puso mal. Me generó una sensación de no poder llegar hasta el final de la carrera, pero uno a veces tiene que cuidarse", dijo.

En ese sentido, Carcuro explicó que la decisión respondió a que "conversé con mi médico en Santiago, Manuel Espíndola, y él prefiere que me vaya y me haga exámenes y el tratamiento que corresponde. La pierna me duele bastante, la tengo muy hinchada y entonces lo mejor es parar".

"Además, estos viajes en aviones chicos e incómodos me pueden significar algún trastorno y estando acá en Rusia todo es más complicado. No es fácil el tema de la comunicación acá. Por eso hay que evitar cualquier riesgo y por esa razón me estoy yendo a Santiago. Más vale tomarse un descanso y no seguir. He tenido la comprensión del canal y de mis compañeros. No me voy tranquilo, pero por eso me voy medianamente tranquilo. A mí me gusta estar en la papa siempre", agregó.

Y a pesar de sus deseos, Carcuro admitió que le duele la pierna y "cuando camino se me hincha mucho y el dolor se me manifieta al caminar y por eso cojeo".

"Ahora en Santiago tomaré las medidas para enfrentar esto. Y ojo, esto le podría ocurrir a cualquiera. Que no sea crea que es un viejazo. Y aunque estoy medio viejo, este no es un viejazo. Esto le pasa a cualquier persona de cualquier edad. Fue una mala suerte la que tuve y ún desconozco las causas de por qué me pasó", concluyó.