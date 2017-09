Pedemonte en su salida como jefe de cadetes de Colo Colo: "La comunicación con Guede no fue buena"

Tras la salida de varios funcionarios de las inferiores de Colo Colo hace algunos días, Carlos Pedemonte, jefe de cadetes, anunció su renuncia del club y este lunes rompió el silencio.



El exentrenador de Huachipato apuntó contra Pablo Guede sin nombrarlo: "Trabajé con Salah, Garré, Percic, Vergara, Sierra y con todos hubo excelente relación. No estoy acostumbrado a vivir este tipo de cosas. Las relaciones con los técnicos del primer equipo debe ser la mejor. Si no hay comunicación, no es problema mío".



Pedemonte aseguró que con el DT de Colo Colo no existió un feedback durante su período. "Era importante tener buena comunicación y la comunicación con Guede no fue buena. A Guede no le queda tiempo tampoco para involucrarse más", agregó en una entrevista con La Tercera.



Al ser consultado por Aníbal Mosa, le tiró la pelota al presidente de ByN: "Eso no lo puedo decir yo. Las señales que dieron aluden a cambios de visión. Fueron echados cuatro entrenadores. Todos cercanos a mí".



Por último dejó en claro que su renuncia se produjo por los despidos en la cantera alba. "Traté de dejarle lo mejor de mí. Esta es una actividad esencialmente humana. No podía seguir trabajando si sacan cuatro personas de mi confianza", concluyó.