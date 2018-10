Paulo Garcés sobre el partido con San Luis: "Queda todo como que fue cagada mía"

En su participación durante Los Tenores, el arquero de Antofagasta, Paulo Garcés, habló acerca de la jugada en el último partido ante San Luis que significó el empate final y que provocó varias críticas de parte de los hinchas en su contra.



Para el Halcón, en la jugada hubo una falta en su contra que no fue reclamada por su parte, ya que "tengo cuatro amarillas, entonces si voy a alegar, como soy efusivo, me van a sacar la amarilla y me iba a perder el partido siguiente (contra Audax Italiano)".



Garcés sostuvo que "queda todo como que es cagada mía y me da lata, rabia, que al fin y al cabo la gente espera siempre el error mío para sacar a la luz las cosas malas que me han pasado como jugador".



"No se habla del rendimiento que hemos tenido, se habla de la farra, del error mío y no de que si a principio de año el punto en San Luis me lo aseguraban, lo firmaba (…). Es un equipo que se está jugando la vida, teníamos la obligación, pero si nos vamos a los puntos, la UC perdió tres y nosotros sumamos uno", dijo.



A pesar del optimismo, el arquero de Antofagasta comentó que quedaron muy tristes y que incluso "hablé con mis compañeros y era como si hubiésemos perdido todo".



Por otro lado, Garcés aclaró que no tomó otra decisión, como puñetear el balón, porque tiene una fractura en uno de los dedos de las manos.