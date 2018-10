Paulo Garcés: "Cometí errores claves que me costaron la salida de los tres equipos grandes"

El golero de Antofagasta, Paulo Garcés, analizó junto a Los Tenores de ADN su gran presente en el cuadro Puma, su pasado en Católica, la U y Colo Colo y la selección chilena.

Sobre el díficil partido de este fin de semana ante San Luis, quien se juega el descenso, sostuvo que "tenemos claro que será un partido difícil ante San Luis. Cada partido que viene tenemos la oportunidad de seguir peleando. Al final, son todos los rivales difíciles y complicados, ya que algunos se juegan el título, otros torneos internacionales y otros el descenso", sostuvo.

En esa línea, agregó: "Nosotros trataremos de hacer nuestro juego, imponerlo como venimos haciendo los últimos partidos y seguir peleando arriba para ver hasta dónde podemos llegar".

Consultado sobre si se ilusiona con un llamado a la Roja debido al gran momento que atraviesa, dijo que "va a ser complicado que me puedan nominar en la selección. El técnico está buscando jugadores más jovenes para tener un recambio para el próximo Mundial, por eso lo veo un poquito lejano. De los tres que fueron nominados, Arias es un arquero con mucha proyección, lo de De Paul es lo mismo, un buen arquero. Y bueno, Vigoroux es un arquero joven y seguramente Rueda quiere ver las varientes para el pórtico chileno".

¿Por qué no lograste consolidarte en los tres equipo grandes? "En Católica siempre fui titular y por un partido malo que tuve no quisieron renovarme. En la U todos los partidos que jugué, en ocho o nueve salí figura del partido, pero lamentablemente estando Johnny (Herrera) es muy difícil ser titular en la U. Y en Colo Colo, hice una muy buena campaña y no cualquiera puede dejar a Justo Villar en la banca. Pero cometí errores claves en esos equipos durante algunos campeonatos, que lamentablemente terminaron por costarme la salida", confesó.

¿Qué tiene Antofagasta que ha logrado realizar tan buen campeonato? "Nosotros sabemos que somos un plantel, un equipo, sin una figura que te gane un partido solo. Cada jugador tiene en su cabeza metido lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. A mi me emociona ver a mis compañeros de atrás, como lo que sucedió ante Colo Colo. Cualquier equipo que va perdiendo 3-1 se entrega y nosotros lo dimos vuelta porque teníamos la convicción de que podiamos. Despues de aquello, mis compañeros me hicieron soñar con algo maravilloso, que es el título", manifestó.

Finalmente, Garcés tuvo palabras para el DT Puma, Gerardo Ameli. "El profe le saca el mejor rendimiento a cada jugador en su puesto. Es motivador y siempre nos calma la ansiedad de lo que se viene. Este es el momento de saber que quedan partidos muy complicados, pero que tenemos la capacidad suficiente para ir a cada estadio y tratar de pelearle el título a cualquiera", cerró.