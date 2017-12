Paulo Díaz: "Soy de los pocos que está saliendo del país de la generación de los más chicos"

Paulo Díaz volvió a ser genio y figura en San Lorenzo en el triunfo de ayer ante Tigre. El defensor aportó con un tanto en el 2-1 y sigue como escolta de Boca Juniors en la Superliga.



No obstante, sus comienzos en el Bajo Flores no fueron los mejores y aseguró haber llorado por las críticas de los hinchas: "Tuve unos seis meses en los que sentí el murmullo y hasta las puteadas de la gente en un momento. La platea es muy brava. Me lo hacían sentir. Estuve muy bajoneado, en parte porque no sentía el apoyo de la gente".



Uno de los puntos clave en su actual momento fue su pareja. "Me mantuve tranquilo, nunca me desesperé. Siempre fui consciente de que en cualquier momento esto se podía dar vuelta. Siempre tuve el apoyo de mis hermanos, de mis padres y sobre todo de mi novia, que está acá conmigo. En gran parte, yo salí adelante en San Lorenzo gracias a ella", agregó en conversación con La Tercera.



El ex Palestino se tomó un tiempo para hablar de la Roja y asumió el rol de ser uno de los indicados para el recambio: "Lo siento así porque la gente me lo hace sentir. Creo que soy uno de los pocos que está saliendo del país de la generación de los más chicos. Hay un par más, pero el que más se ha visto en juego y en esas cosas, soy yo".



Por último, señaló como clave en la eliminación al Mundial la caída por 3-0 ante Paraguay en el Monumental. " Ése era el partido, los tres puntos, para poder aspirar al Mundial. No pudimos sacar ventaja en su momento, llegamos muy apretados al final y no lo pudimos resolver".