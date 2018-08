Finalmente Paulo Díaz arribó a Arabia Saudita y fue presentado como nuevo refuerzo del Al-Ahli.



El exdefensor de San Lorenzo, que llega por tres temporadas al elenco dirigido por Pablo Guede, acudió hasta el estadio del club para presenciar la victoria de su equipo ante Jeddah.

Chilean star Paulo Diaz is welcomed by Al-Ahli fans during the friendly match with Jeddah. #AHLIFC pic.twitter.com/Bge7xzDmhl