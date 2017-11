Paulo Díaz fue escupido en Argentina por ser chileno

Paulo Díaz fue titular los 90 minutos en el duelo donde San Lorenzo de Almagro derrotó en condición de forastero a Temperley por 2-0.

Sin embargo, el defensor tuvo un hostil recibimiento en el Estadio Alfredo Beranger donde le gritaron "barbaridades" por la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018.

En conversación con Fox Sports, el chileno sostuvo que "es parte del fútbol, lo que más me molestó es que me escupieron".





Sin embargo, le restó peso a los insultos y señaló que "las puteadas están en todas las canchas. En el día a día nada, tengo una relación normal con los argentinos".

Díaz también se refirió a su actual posición como lateral en el equipo de Claudio Biaggio, pese a que siempre ha jugado de central. "Es lo que siempre he pedido pero no se me ha dado, estoy a disponibilidad del técnico", cerró.