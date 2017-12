Paulo Díaz: "Espero jugar algún día en la Premier League"

Paulo Díaz tuvo un excelente 2017 en San Lorenzo de Almagro, lo que ha valido ser llamado como uno de los nombres para el recambio de la Roja.



El defensor, que ha sonado en el Inter de Milán, aseguró que sueño es jugar en la Premier League: "Siempre he soñado con llegar a jugar en el Real Madrid, pero la liga que más me llama la atención es la liga inglesa. Me encanta y espero algún día poder jugar ahí".

"El Manchester City me encanta. Siempre lo seguí. La hinchada es muy de pecho con los jugadores. Me gusta eso, que se sienta el apoyo de la gente", dijo Díaz en conversación con AS Chile.



El ex Colo Colo aseguró sentirse preparado para dar el salto a Europa tras su buen año en Argentina. "La liga argentina es muy competitiva, muy completa. Tiene varias cosas que te dan atributos para llegar a Europa. Hay muchos jugadores argentinos jugando en Europa", agregó.



Por último, expresó sus deseos de jugar como central en la Roja. "No es fácil ganarse un lugar de central y la verdad es que no sabría decir qué es lo que me falta para hacerlo. Yo me siento capacitado, pero eso lo decide le técnico".