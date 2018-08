Paulo Díaz a un paso de irse a jugar al equipo de Guede en Arabia Saudita

Pablo Guede no logró fichar a Claudio Baeza en Al Ahli, pero con Paulo Díaz al parecer correrá mejor suerte. El defensa de la Roja está a un paso de concretar su llegada a Arabia Saudita.

Según medios argentinos, el fichaje estaría prácticamente cerrado y se integraría la próxima semana al club. De hecho, el mismo futbolista dio señales sobre una eventual partida, en una conferencia de prensa de este jueves.

"Si se llega a dar, el salto no sería por el punto de vista económico, sino porque me está llamando un técnico que me conoce, que sabe lo que puedo dar, y que me ha traído buenas cosas. Estando en Palestino, acá en San Lorenzo. Ahora me quiere llevar afuera y yo creo que habla bien de mi por lo que le doy a él", aseguró.

El jugador está citado para el encuentro de San Lorenzo ante Tigre este viernes, pero su entrenador optaría por llevarlo al banco de suplentes. Es casi un hecho, además, que no llegará para el duelo de vuelta ante Temuco por Copa Sudamericana.