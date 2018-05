Paul Scholes: "Alexis Sánchez no podría estar jugando peor"

Vía As Chile

El decepcionante cierre de temporada para Manchester United dejó a Alexis Sánchez como uno de los principales damnificados. El chileno llegó con mucha presión a principio de año pero no logró cambiarle el rostro al equipo.

Uno de los más críticos ha sido el legendario volante Paul Scholes, quien en declaraciones a BT Sport destrozó el nivel del chileno. "Tiene que mejorar. Para ser honesto, no puede estar jugando peor", señaló tras la derrota 1-0 ante Chelsea en la final de la Copa FA.

"Creo que los primeros juegos de la próxima temporada son vitales para él, necesita que los hinchas vuelvan a creer y puedan acercarse al City", agregó el ex seleccionado inglés.

En cuanto al aporte del chileno y otras figuras del equipo, Scholes fue categórico. "Necesitan un jugador líder. ¿Lo tienen? Paul Pogba no gana partidos por sí solo. Hazard lo hace. Alexis Sánchez no, lo ha mostrado desde enero, pensaban que podría, pero no lo hemos visto".