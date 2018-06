Paul Pogba: "Este puede ser mi último Mundial, así que quiero llevarme la Copa"

Hace casi dos años la carrera futbolística de Paul Pogba dio un giro inesperadamente. El volante fichó por el Manchester United, y los títulos y elogios en su paso por la Juventus se transformaron en críticas y cuestionamientos.



El volante, de 25 años de edad, al parecer también se aburrió de las críticas que ha recibido en su país y dejó entrever un posible retiro de la selección francesa.



"Me quiero olvidar de todas las críticas y dar todo por mi país. Realmente quiero ganar la Copa del Mundo. Este puede ser mi último Mundial, así que quiero disfrutarlo y llevarme la Copa", dijo en conferencia de prensa.



"Soy realista. No sabemos qué puede pasar mañana. Tal vez me lastimen o no me llamen. Quizás otros jugadores jugarán mejor. Pero espero que no sea el último", agregó el compañero de Alexis Sánchez.