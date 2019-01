Patricio Rubio tras su llegada a la U. de Conce: 'Tenemos un equipo para pelear cosas importantes'

Este jueves Patricio Rubio se convirtió en el flamante nuevo refuerzo de Universidad de Concepción, dando finalizado con esto su vínculo con Everton de Viña del Mar.

Sobre aquello, el delantero aseguró en ADN que "Hoy ya firmé el contrato, así que desde hoy ya pertenezco a la Universidad de Concepción (...) fue fundamental que el equipo juegue torneos internacionales, aunque el año pasado estuvo muy bien, peleando el torneo hasta la última fecha y esas cosas motivan"

En esa línea, el ariete agregó: "También hablé con Bozán y me dijo que tenía ganas de que yo viniera, y estoy muy contento acá en Concepción, ya entrenando hace algunos días".

"Es un grupo muy humilde, luchador. Hugo Droguett juega muy bien y estoy contento de tener un jugador como él para habilitarme en los partidos. Hay un lindo equipo para pelear cosas importantes este año", añadió.

Consultado sobre qué chances tiene el elenco sureño en Copa Libertadores, indicó: "Viendo el grupo que tenemos, tampoco es tan complicado. El equipo perfectamente puede pelear para clasificar".

Por otra parte, Rubio reveló que siempre recibe consejos futbolísticos de Mauricio Pinilla, quien es uno de sus mejores amigos. "El año pasado tuve muchas amarillas cuando jugaba en Everton y me retaba, me aconsejaba con algunos ejemplos para que no las siguiera teniendo".

Finalmente, manifestó que Pinilla "está esperando algunas opciones del extranjero para que siga jugando. Estamos todos colaborando para que tengo un par de años más jugando a buen nivel".