Paris Saint Germain confirmó la partida de Gianluigi Buffon: 'Un caballero dentro y fuera del campo'

Una total sorpresa entre los hinchas del Paris Saint-Germain fue la que se vivió este miércoles en la capital parisina y en todo el mundo luego de que el actual monarca francés confirmara la partida de Gianluigi Buffon, hasta el momento, con destino desconocido.

A través de redes sociales, el conjunto parisino despidió al emblemático portero italiano, quien llegó a mediados del 2018: "Un caballero dentro y fuera del campo y un compañero extraordinario", resaltó el PSG en su publicación.

"Tras una larga y serena reflexión, el París Saint-Germain y Gianluigi Buffon acordaron la no renovación del contrato del legendario arquero, que concluirá el próximo 30 de junio", aseveraron mediante un comunicado.

La información de inmediato disparó los rumores de los fanáticos que siguen al portero. Mientras uno dicen que se retirará, otros especulan con que partirá al fútbol chino o árabe, mientras que en París lo despidieron para siempre: "Le deseamos lo mejor para el resto. Gracias por todo".

Un gentleman sur et en dehors du terrain et un coéquipier extraordinaire. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite ❤️💙



Ciao e grazie per tutto Grande @gianluigibuffon 🙌 pic.twitter.com/l4xrZOA8cf