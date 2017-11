Paredes y su ausencia como vocal de mesa: "No tenía idea, en segunda vuelta voy a estar"

Esteban Paredes hizo noticia ayer en la jornada electoral por no concurrir a ejercer como vocal de mesa en la comuna de Maipú.



El delantero albo sacó la voz este lunes desde el Monumental y aseguró que no sabía nada respecto a su designación: "No me van a creer, pero no tenía idea. Ayer mis familiares me avisaron que era vocal de mesa, como nunca había votado no vi nunca en la página. Fue un error mío".



No obstante, aseguró que se hará presente el 17 de diciembre en el balotaje: "Habrá segunda vuelta, así que si me llaman voy a tener que estar. Es totalmente desconocimiento. No sabía, no tenía idea, pero ya pasó".



"Habrá que asumir la multa, son cosas que pasan. Hay muchas personas que no fueron, pero uno como es persona pública sale en todos lados (...) No me puedo hacer el loco de no ir nuevamente, porque ahora ya tengo conocimiento y es una falta de respeto", agregó el "Tanque".



Al ser consultado por cuándo era la segunda vuelta, el 7 albo salió jugando tal como lo hace dentro de la cancha: "El 17 me parece. Ahora estoy informado ya".