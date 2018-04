Paredes y polémico mensaje de Barroso: "Ese tipo de cosas no nos sirven como plantel"

El goleador de Colo Colo, Esteban Paredes, alzó la voz tras la caída de los albos ante San Luis en Quillota, donde reconoció que se encuentran pasando por un mal momento y que el plantel está afectado.

"Es complicadísimo por el hecho que no eran las expectativas que nosotros queríamos. El camarín está muy derrotado y dolido, pero estamos muy unidos a la vez, ya que sabemos lo que está pasando con el equipo. Pero hay que revertirlo, y comenzar a ganar, para tranquilizar a la gente, ya que es el momento justo para levantarse", indicó el ariete.

Consultado sobre la difícil situación que vive Pablo Guede, sostuvo que "es complicado lo del entrenador, pero se entiende a la vez, ya que la hinchada quiere ver a otro Colo Colo, que domine en el campeonato y que en la Libertadores esté mucho más arriba".

Finalmente, Paredes se refirió al polémico mensaje que escribió Julio Barroso en Twitter, asegurando que fue inapropiado y que no es lo que hay que hacer ante una situación como la que se encuentra pasando el club.

"Creo que ese tipo de cosas no nos sirven como plantel, esas cosas no nos ayudan mucho y se tienen que conversar internamente. Así que no daré ninguna declaración más y lo conversaremos en la semana", cerró.