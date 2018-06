Paredes y los refuerzos en Colo Colo: "Hay que empezar a moverse, es un tema preocupante"

Esteban Paredes sacó el habla en el Monumental tras la eliminación de Colo Colo en Copa Chile a manos de Ñublense.



El capitán albo se mostró preocupado por la falta de refuerzos y dejó en claro que con el plantel actual no basta para pelear los dos frentes que le quedan.

"Hay que ser sincero y hoy no nos alcanza. Si bien nos queda un mes para prepararnos, creo que hay que empezar a moverse con el tema de los refuerzos que se puedan traer", dijo el "Tanque".



"Hay que tener más variantes en la delantera y en otras posiciones que no nos está alcanzando tampoco. Eso lo verá el técnico con sus ayudantes para ver la mejor formar de tener a un Colo Colo peleando la Libertadores y el Torneo Nacional", agregó.



Además, hizo un llamado a acelerar las negociaciones por las nuevas incorporaciones. "Nos queda un mes para prepararnos de la mejor forma. Esperemos que también nos lleguen rápido los refuerzos, que es un tema preocupante", indicó.



Por último, se refirió al posible de arribo de Lucas Barrios. "Esa teleserie ya la hemos visto varias veces. Lo de Lucas uno ya no sabe a quién creerle, si creerle a él o a los dirigentes. La otra vez hubo muchos rumores y no se llegó a ningún puerto".