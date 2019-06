Paredes y las excusas por la cancha tras caer ante Puerto Montt: 'No podemos caer en esas cosas'

Tras las ácidas palabras de Pablo Mouche después de que Colo Colo cayera ante Puerto Montt en el Chinquihue por Copa Chile, asegurando que "es una mierda jugar en este tipo de canchas", Esteban Paredes salió a entregar su parecer sobre la derrota de los albos y lo que opinó su compañero en delantera.

"Llevo casi 20 años en mi carrera jugando. Empecé jugando en canchas sintéticas y es complicado, pero creo que hoy Colo Colo no tiene que tener esas excusas. No podemos caer en ese tipo de cosas, de situaciones, como lo dijo Mario Ayer, no podemos echarle la culpa a la cancha, hay que ser razonables, dar la cara que se jugó mal y que Puerto Montt fue superior", comenzó diciendo Paredes.

En esa línea, el ariete agregó que "Puerto Montt en el primer tiempo fue muy superior a Colo Colo, llegamos sumamente poco y ellos se generaron las mejores ocasiones. En el segundo pudimos acercarnos un poco, pero no nos permitió conseguir un empate que sea".

Sobre lo anterior, el futbolista dijo confiar en poder revertir la llave en Santiago. "He estado en muchas situaciones como estas, pero Colo Colo sabe salir adelante y mejorar. El jueves se nos viene una revancha ante Puerto Montt y ahí no podremos echarle la culpa a la cancha", lanzó.

¿En qué está fallando el equipo? "No hemos leído el mensaje por ahí del cuerpo técnico. Ojalá podamos ver bien el tema de qué es lo que está sucediendo y así empezar de buena manera lo que será la segunda parte del Campeonato Nacional", indicó.

¿Récord de goles? "Si bien es complicado el tema que te pregunten todo el tiempo por el récord, lo tienen que hacer porque está a la mano. Estoy tranquilo, más pensando en recuperarme bien, para estar al cien por cien el segundo semestre", aseveró el ariete.

¿Copa América? "Están los que tienen que estar. Uno siempre de afuera quiere que esté el uno o el otro, pero hay que respetar la decisión de Rueda. Ahora sólo queda opinar o criticar cuando termine la Copa. Sólo le deseo el mayor de los éxitos a nuestra selección", sostuvo Paredes.

Finalmente, el delantero agregó: "En estos partidos de Copa América se suele ver a la selección jugar muy bien, de buena manera y sólo espero que les vaya excelente".