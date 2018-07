Paredes y las acusaciones de Herrera: "Se equivocó al apresurarse, tiene que medir sus comentarios"

Esteban Paredes conversó este miércoles con los medios en el Monumental y se refirió al incidente que ocurrió en el CDA, que dejó a tres personas heridas a bala.



El delantero repudió la balacera en el Centro Deportivo Azul y manifestó que "fue lamentable lo que sucedió. Somos personas públicas y tenemos que llamar a la calma".



Respecto a las acusaciones de Johnny Herrera, que señaló a hinchas colocolinos como los autores de los disparos: "Creo que se equivocó al apresurarse. Creo que la justicia está para ver esos temas y nosotros no podemos hacer ese tipo de declaraciones".



"No me sorprende este tipo de acusaciones, pero es algo muy complicado. Le hace mal a él y al fútbol chileno. Tiene que medir sus comentarios de repente. Hay mucha gente que anda en la calle y él por ahí anda poniendo en riesgo su integridad física también", agregó.